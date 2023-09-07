Левина (Абдалкина) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина (Абдалкина) Елена Андреевна

Левина (Абдалкина) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Левин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Левин Григорий Никитич

Рождение ребёнка
21.03.1901

Сын: Левин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Левин Григорий Никитич

Рождение ребёнка
03.04.1903

Сын: Левин Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Левин Григорий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Григорий Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close