Левина (Абдалкина) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Левин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Левин Григорий Никитич
Рождение ребёнка
21.03.1901
Отец ребёнка: Левин Григорий Никитич
Рождение ребёнка
03.04.1903
Отец ребёнка: Левин Григорий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно