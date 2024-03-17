(Степанова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1950
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1950
Отец: Туров Петр Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1971
Сын: Степанов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Степанов Сергей Романович
Рождение ребёнка
12.02.1978
Отец ребёнка: Степанов Сергей Романович
Рождение ребёнка
23.01.1987
Дочь: Месилина (Степанова) Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Степанов Сергей Романович