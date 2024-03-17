(Степанова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Степанова) Галина Петровна

(Степанова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1950

Отец: Туров Петр Павлович

Мать: (Турова) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
01.02.1971

Сын: Степанов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Романович

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
12.02.1978

Сын: Степанов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Романович

Рождение ребёнка
23.01.1987

Дочь: Месилина (Степанова) Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Степанов Сергей Романович

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.