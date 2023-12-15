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Важник Иван Маркиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Важник Маркиян Денисович

Мать: (Канаш) Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Пётр Иванович

Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.03.1929

Дочь: (Важник) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1933

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Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Важник Василий Иванович

Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Смерть
1944

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