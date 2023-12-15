Важник Иван Маркиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Важник Маркиян Денисович
Мать: (Канаш) Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Важник Пётр Иванович
Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.03.1929
Дочь: (Важник) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: (Ляпич) Вера Фёдоровна
Смерть
1944