Маркашов Андрей Маркашов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркашова Ульяна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Маркашов Дмитрий Маркашов
Мать ребёнка: Маркашова Ульяна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на курско-орловской дуге