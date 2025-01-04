Маркашов Андрей Маркашов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркашов Андрей Маркашов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркашов Виктор Маркашов

Мать ребёнка: Маркашова Ульяна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Маркашов Дмитрий Маркашов

Мать ребёнка: Маркашова Ульяна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на курско-орловской дуге

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