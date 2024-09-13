Тарасюк Лидия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1905 ст.
Дата смерти22.06.1975
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гербильский Юлий Григорьевич
Отец ребёнка: Гербильский Григорий Юльевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гербильский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Гербильский Григорий Юльевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова-Красовская Карина Григорьевна
Отец ребёнка: Гербильский Григорий Юльевич
Смерть
22.06.1975