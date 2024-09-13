Тарасюк Лидия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасюк Лидия Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1905 ст.

Дата смерти

22.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905 ст.

Отец: Тарасюк Порфирий Васильевич

Мать: Тарасюк Леонида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гербильский Юлий Григорьевич

Отец ребёнка: Гербильский Григорий Юльевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гербильский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Гербильский Григорий Юльевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова-Красовская Карина Григорьевна

Отец ребёнка: Гербильский Григорий Юльевич

Смерть
22.06.1975

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