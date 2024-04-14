Салтыкова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.2010
Сын: Салтыков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.2015
Сын: Салтыков Родион Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности