Салтыкова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.2010

Сын: Салтыков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.2015

Сын: Салтыков Родион Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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