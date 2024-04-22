(Хитрова) Анастасия Лавровна
Место рождения
Дата рождения13.10.1906 ст.
Дата смерти23.11.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1906 ст.
Отец: Хитров Лавр Сергеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.104-105 (Рождение №-83ж)
Крещение
13.10.1906 ст.
Крёстный отец: Соколов Мирон Яковлевич - мещанин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Феодосия Александровна - крестьянская жена из д.Б.Каменка
Смерть
23.11.1907 ст.
Ребёнок в 1 год (от кашля)
Похороны
25.11.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.218-219 (Умершие №-48ж)