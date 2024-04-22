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(Хитрова) Анастасия Лавровна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.10.1906 ст.

Дата смерти

23.11.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1906 ст.

Отец: Хитров Лавр Сергеевич

Мать: Хитрова Екатерина Петровна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.104-105 (Рождение №-83ж)
Крещение
13.10.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Соколов Мирон Яковлевич - мещанин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Феодосия Александровна - крестьянская жена из д.Б.Каменка
Смерть
23.11.1907 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 1 год (от кашля)
Похороны
25.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.218-219 (Умершие №-48ж)
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