Чистосердова (Розова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Отец ребёнка: Чистосердов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Чистосердова) Ираида Александрова
Отец ребёнка: Чистосердов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1874
Дочь: (Чистосердова) Александра Александрова
Отец ребёнка: Чистосердов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно