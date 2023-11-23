Чистосердова (Розова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистосердова (Розова) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Розов Василий Дмитриев

Мать: Розова (Попова) Мария Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистосердов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Отец ребёнка: Чистосердов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Чистосердова) Ираида Александрова

Отец ребёнка: Чистосердов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.1874

Дочь: (Чистосердова) Александра Александрова

Отец ребёнка: Чистосердов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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