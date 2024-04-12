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Чемукин Иван Игнатьевич

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
22.11.1916
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20088693 болен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каминская вол., селение Репьево, Место службы: 96-й пехотный Омский полк, рядовой, Дата событи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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