Чемукин Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Военная служба
22.11.1916
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20088693 болен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каминская вол., селение Репьево, Место службы: 96-й пехотный Омский полк, рядовой, Дата событи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно