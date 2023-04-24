Белобрудов Мин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белобрудов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белобрудова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобрудова Ольга Миновна
Мать ребёнка: Белобрудова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобрудова Ольга Миновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобрудов Андрей Минаевич
Мать ребёнка: Белобрудова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
10.05.1918
Дочь: Белобрудова Мария Миновна
Мать ребёнка: Белобрудова Варвара Яковлевна
Смерть
Неизвестно