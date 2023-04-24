Белобрудов Мин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобрудов Мин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белобрудов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобрудов Иван Минович

Мать ребёнка: Белобрудова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобрудова Ольга Миновна

Мать ребёнка: Белобрудова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобрудов Иван Минович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобрудова Ольга Миновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобрудов Андрей Минаевич

Мать ребёнка: Белобрудова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
10.05.1918

Дочь: Белобрудова Мария Миновна

Мать ребёнка: Белобрудова Варвара Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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