Данилов Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Василий Константинович
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Григорий Константинович
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Павел Константинович
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Николай Константинович
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно