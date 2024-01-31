Данилов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Константин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Василий Константинович

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Григорий Константинович

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Павел Константинович

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай Константинович

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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