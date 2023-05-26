Пешкова (Меньщикова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1923
Свердловская обл., Верхотурский р-н, Пиинский с/с д. Кордон, Место службы: Пермско-Сергинский РВК, Молотовская обл., Пермско-Сергинский р-н, 85 морсбр КарФ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Валентин
Смерть
Неизвестно