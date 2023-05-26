Пешкова (Меньщикова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Меньщикова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Меньщиков Михаил Ефимович

Мать: Меньщикова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пешков Василий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Свердловская обл., Верхотурский р-н, Пиинский с/с д. Кордон, Место службы: Пермско-Сергинский РВК, Молотовская обл., Пермско-Сергинский р-н, 85 морсбр КарФ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Валентин

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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