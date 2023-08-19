Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1951

Отец: Ахсанов Карим Рафикович

Мать: (Ахсанова (Хусаинова)) Халима Нурулловна

Рождение ребёнка
16.11.1974

Дочь: (Сабирова) Динара Сахибгареева

Отец ребёнка: Сабиров Мирхат Халимович

Рождение ребёнка
07.01.1978

Дочь: Каримов (Каримова (Сабирова)) Лариса Мирхатовна

Отец ребёнка: Сабиров Мирхат Халимович

Рождение ребёнка
23.02.1985

Сын: Сабиров Тимур Мирхатович

Отец ребёнка: Сабиров Мирхат Халимович

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