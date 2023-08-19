Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1951
Рождение ребёнка
16.11.1974
Дочь: (Сабирова) Динара Сахибгареева
Отец ребёнка: Сабиров Мирхат Халимович
Рождение ребёнка
07.01.1978
Дочь: Каримов (Каримова (Сабирова)) Лариса Мирхатовна
Отец ребёнка: Сабиров Мирхат Халимович
Рождение ребёнка
23.02.1985
Отец ребёнка: Сабиров Мирхат Халимович