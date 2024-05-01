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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Шадрухин Иван Петров
Отец ребёнка: Шадрухин Петр Агафонов
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Шадрухин Петр Агафонов
Введенское, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1713
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Шадрухин Петр Агафонов
Введенское, Курганская область, Россия