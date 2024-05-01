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Рождение ребёнка
1686

Сын: Шадрухин Иван Петров

Отец ребёнка: Шадрухин Петр Агафонов

Рождение ребёнка
1694

Сын: Шадрухин Фадей Петрович

Отец ребёнка: Шадрухин Петр Агафонов

Введенское, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1713

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Шадрухин Петр Агафонов

Введенское, Курганская область, Россия

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