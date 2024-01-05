Царев Сидор Константинович
Место рожденияРоссия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Костикова Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Царева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1929
Сын: Царев Иван Сидорович
Мать ребёнка: Царева Мария Федоровна
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царева Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский