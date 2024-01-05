Царев Сидор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царев Сидор Константинович

Место рождения

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Костикова Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Царева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
15.05.1929

Сын: Царев Иван Сидорович

Мать ребёнка: Царева Мария Федоровна

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царева Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
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