Пелагея Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.1919

Сын: Ловчиков Яков Никифорович

Отец ребёнка: Ловчиков Никифор Николаевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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