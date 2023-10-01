Фомина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Фомин Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
05.06.1921
Сын: Фомин Александр Кириллович
Отец ребёнка: Фомин Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Фомин Геннадий Кириллович
Отец ребёнка: Фомин Кирилл Петрович