Фомина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Фомин Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
05.06.1921

Сын: Фомин Александр Кириллович

Отец ребёнка: Фомин Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Фомин Геннадий Кириллович

Отец ребёнка: Фомин Кирилл Петрович

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