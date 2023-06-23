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Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Аммосович

Место жительства
Неизвестно
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Аммос Антонович

Отец ребёнка: Антон Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1850

Сын: Василий Антонович

Отец ребёнка: Антон Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1856

Дочь: Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Антон Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елена Антоновна

Отец ребёнка: Антон Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Мелания Антоновна

Отец ребёнка: Антон Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1860

Сын: Матвей Антонович

Отец ребёнка: Антон Аммосович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно

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