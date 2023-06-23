Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Аммосович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Аммосович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Аммос Антонович
Отец ребёнка: Антон Аммосович
Рождение ребёнка
10.03.1850
Сын: Василий Антонович
Отец ребёнка: Антон Аммосович
Рождение ребёнка
14.12.1856
Дочь: Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Антон Аммосович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елена Антоновна
Отец ребёнка: Антон Аммосович
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Мелания Антоновна
Отец ребёнка: Антон Аммосович
Рождение ребёнка
12.11.1860
Сын: Матвей Антонович
Отец ребёнка: Антон Аммосович
Смерть
Неизвестно