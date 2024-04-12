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Ганиев Руслан Рифович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979

Отец: Ганиев Риф Ибрагимович

Мать: Ганиева Светлана Рахимзяновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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