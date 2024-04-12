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Ганиев Руслан Рифович
Ганиев Руслан Рифович
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
21.02.1979
Пол
Мужской
Отец
Ганиев Риф Ибрагимович
1948 г.р.
Мать
Ганиева (Галлямова) Светлана Рахимзяновна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979
Отец:
Ганиев Риф Ибрагимович
Мать:
Ганиева Светлана Рахимзяновна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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