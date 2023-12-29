Кутневская (Цыганкова) Анастасия Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутневская (Цыганкова) Анастасия Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

30.09.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Цыганков Тит Иванович

Мать: Цыганкова (...) Александра Васильевна

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Муж: Кутневский Евстратий Елисеев

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
30.09.1872 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от холеры
Похороны
02.10.1872 ст.
Кривоносовка, Сумська область
На приходском кладбище.

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