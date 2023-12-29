Кутневская (Цыганкова) Анастасия Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти30.09.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
Смерть
30.09.1872 ст.
Причина смерти: от холеры
Похороны
02.10.1872 ст.
На приходском кладбище.