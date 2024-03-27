Имаметдинов Махмут Лукманович
Место рожденияд.Медяна
Дата рождения1911
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Имаметдинов Люкманхаким
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Имаметдинов Макшут Лукманович на фронте с 31.07.1941г. Сапер. Дата рождения __.__.1911 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Медяны Наименование награды Орден Отечественной войны II с... Показать все
Бракосочетание
1931
Жена: (Низаметдинова) Хадича
Рождение ребёнка
03.03.1936
Рождение ребёнка
05.03.1942
Рождение ребёнка
10.01.1955
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно