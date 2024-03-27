Имаметдинов Махмут Лукманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имаметдинов Махмут Лукманович

Место рождения

д.Медяна

Дата рождения

1911

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Имаметдинов Люкманхаким

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Имаметдинов Макшут Лукманович на фронте с 31.07.1941г. Сапер. Дата рождения __.__.1911 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Медяны Наименование награды Орден Отечественной войны II с... Показать все
Бракосочетание
1931

Жена: (Низаметдинова) Хадича

Рождение ребёнка
03.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Низаметдинова) Хадича

Рождение ребёнка
05.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Низаметдинова) Хадича

Рождение ребёнка
10.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Низаметдинова) Хадича

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно

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