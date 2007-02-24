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Елькин Антон Андреевич
Елькин Антон Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.2007
Пол
Мужской
Отец
Елькин Андрей Владимирович
1977 г.р.
Мать
Елькина Татьяна Валерьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2007
Отец:
Елькин Андрей Владимирович
Мать:
Елькина Татьяна Валерьевна
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