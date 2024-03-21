Имашев Сергей Дамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имашев Сергей Дамирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1966

Дата смерти

26.05.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.05.1918
Рождение
04.07.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1989

Сын: Имашев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1993

Сын: Имашев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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