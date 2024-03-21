Имашев Сергей Дамирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1966
Дата смерти26.05.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.05.1918
Рождение
04.07.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1989
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1993
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности