Артамонов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Васса
второй брак мужа
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Яковлева Праскева
Мать ребёнка: Никифорова Васса
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Яковлева Екатерина
Мать ребёнка: Никифорова Васса
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Яковлева Матрена
Мать ребёнка: Никифорова Васса
Рождение ребёнка
1823
Сын: Яковлев Иван
Мать ребёнка: Никифорова Васса
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яковлев Ефим
Мать ребёнка: Никифорова Васса
Рождение ребёнка
1829
Сын: Яковлев Иван
Мать ребёнка: Никифорова Васса
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яковлев Василий
Мать ребёнка: Никифорова Васса
Смерть
После 1852