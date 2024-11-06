Артамонов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Васса

второй брак мужа
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Яковлева Праскева

Мать ребёнка: Никифорова Васса

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Яковлева Екатерина

Мать ребёнка: Никифорова Васса

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Яковлева Матрена

Мать ребёнка: Никифорова Васса

Рождение ребёнка
1823

Сын: Яковлев Иван

Мать ребёнка: Никифорова Васса

Рождение ребёнка
1825

Сын: Яковлев Ефим

Мать ребёнка: Никифорова Васса

Рождение ребёнка
1829

Сын: Яковлев Иван

Мать ребёнка: Никифорова Васса

Рождение ребёнка
1832

Сын: Яковлев Василий

Мать ребёнка: Никифорова Васса

Смерть
После 1852

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