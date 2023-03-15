Никитина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Никитин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Никитин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Никитин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Никитин Степан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно