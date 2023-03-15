Никитина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Никитин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Никитин Степан Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Никитин Степан Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Никитин Егор Степанович

Отец ребёнка: Никитин Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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