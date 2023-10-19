Мельникова (Цветкова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1921
Место жительства
С 21.07.1922 по 1942
д.Надежино Луковниковского р-на Калининской обл.
Бракосочетание
06.07.1946
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.03.1947
Дочь: Запаренчук Нелли Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1949
Дочь: Железнова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно