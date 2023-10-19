Мельникова (Цветкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Цветкова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1921

Отец: Цветков Александр Михайлович

Мать: Цветкова Анна Петровна

Место жительства
С 21.07.1922 по 1942
д.Надежино Луковниковского р-на Калининской обл.
Бракосочетание
06.07.1946

Муж: Мельников Иван Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.03.1947

Дочь: Запаренчук Нелли Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Павлович

Рождение ребёнка
25.12.1949

Дочь: Железнова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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