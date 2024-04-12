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Золото Николай Феофанович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1900

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-197,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-203
Крещение
09.12.1900
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-203,м/к-1900г.лист-197,зап.-91 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Иван Саввич Сарбаш и жена его София Семеновна Сарбаш
Смерть
Неизвестно
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