Александров Елизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Елизар

Место рождения

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (--) Федора

Рождение ребёнка
18.02.1831

Дочь: Александрова Евдокия Елизаровна

Мать ребёнка: Александрова (--) Федора

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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