Александров Елизар
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрова (--) Федора
Рождение ребёнка
18.02.1831
Дочь: Александрова Евдокия Елизаровна
Мать ребёнка: Александрова (--) Федора
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно