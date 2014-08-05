Герейханова Мапери Алдерхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герейханова Мапери Алдерхановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1962

Дата смерти

05.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1962

Отец: Магамедов Алдерхан

Мать: Магомедова Махият

Рождение ребёнка
07.04.1988

Сын: Герейханов Руслан Асланович

Отец ребёнка: Герейханов Аслан Омарович

Рождение ребёнка
07.04.1988

Сын: Герейханов +79265342005 Асланович

Отец ребёнка: Герейханов Аслан Омарович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
05.08.2014
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