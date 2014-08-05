Герейханова Мапери Алдерхановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1962
Дата смерти05.08.2014
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1962
Отец: Магамедов Алдерхан
Мать: Магомедова Махият
Рождение ребёнка
07.04.1988
Сын: Герейханов Руслан Асланович
Отец ребёнка: Герейханов Аслан Омарович
Рождение ребёнка
07.04.1988
Сын: Герейханов +79265342005 Асланович
Отец ребёнка: Герейханов Аслан Омарович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
05.08.2014