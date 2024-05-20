Аверьянова (Аверьянова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1888
Рождение ребёнка
16.01.1889
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.03.1891
Сын: Агафонов Алексей Михаилович
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.07.1893
Сын: Агафонов Василий Михаилович
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.08.1896
Сын: Агафонов Александр Михаилович
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.09.1897
Дочь: (Агафонова) Любовь Михаиловна
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1900
Дочь: (Агафонова) Мария Михаиловна
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.06.1902
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно