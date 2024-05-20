Аверьянова (Аверьянова) Екатерина 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аверьянова (Аверьянова) Екатерина

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.04.1888

Муж: Агафонов Михаил Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1889

Сын: Агафонов Петр Михаилович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1891

Сын: Агафонов Алексей Михаилович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1893

Сын: Агафонов Василий Михаилович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1896

Сын: Агафонов Александр Михаилович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1897

Дочь: (Агафонова) Любовь Михаиловна

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1900

Дочь: (Агафонова) Мария Михаиловна

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Агафонов Иван Михаилович

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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