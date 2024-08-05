Стефанида Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти22.03.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: (Телюкова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Телюков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович
Рождение ребёнка
02.02.1908
Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Телюков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович
Смерть
22.03.1922