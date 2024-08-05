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Стефанида Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

22.03.1922

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Андрей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович

Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: (Телюкова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Телюков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Телюков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович

Рождение ребёнка
02.02.1908

Сын: Телюков Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Телюков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Телюков Андрей Романович

Смерть
22.03.1922
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

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