Симаков Леонид Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симаков Леонид Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симаков Яков Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Владимир Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симакова Маруся

Смерть
Неизвестно

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