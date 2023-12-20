Симаков Леонид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симаков Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Владимир Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симакова Маруся
Смерть
Неизвестно