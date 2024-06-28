Яворская (Басенко) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Яворский Григорий Францевич
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Дочь: Яворский Трифон Францевич
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Сын: Яворский Гавриил Францевич
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Сын: Яворский Степан Францевич
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Дочь: (Яворская) Мария Францевна
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Дочь: (Яворская) Ирина Францевна
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Сын: Яворский Демьян Францевич
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Сын: Яворский Василий Францевич
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Сын: Яворский Владимир Францевич
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович
Сын: Яворский Александр Францевич
Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович