Яворская (Басенко) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Басенко) Екатерина Андреевна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
15.10.1867 ст.

Муж: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
жених вторым браком
Рождение ребёнка
30.01.1869 ст.

Сын: Яворский Григорий Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
29.08.1870 ст.

Дочь: Яворский Трифон Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.07.1873 ст.

Сын: Яворский Гавриил Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.11.1876 ст.

Сын: Яворский Степан Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1878 ст.

Дочь: (Яворская) Мария Францевна

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
13.06.1880 ст.

Дочь: (Яворская) Ирина Францевна

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 23.10.1882 ст.

Сын: Яворский Демьян Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.06.1885 ст.

Сын: Яворский Василий Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.11.1887 ст.

Сын: Яворский Иван Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.10.1890

Сын: Яворский Владимир Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.

Сын: Яворский Александр Францевич

Отец ребёнка: Яворский Франц Антонович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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