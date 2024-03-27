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Парфенов Юрий Фомич

Место рождения

г.Абдулино, ул.Чкалова д 125г

Дата рождения

08.03.1940

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940

Отец: Парфенов Фома Андреевич

Мать: Парфенова Ульяна Матвеевна

г.Абдулино, ул.Чкалова д 125г
Рождение ребёнка
1962

Сын: Парфенов Валерий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1976

Сын: Парфенов Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
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