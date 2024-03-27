Парфенов Юрий Фомич
Место рожденияг.Абдулино, ул.Чкалова д 125г
Дата рождения08.03.1940
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940
г.Абдулино, ул.Чкалова д 125г
Рождение ребёнка
1962
Сын: Парфенов Валерий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1976
Сын: Парфенов Виктор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2000