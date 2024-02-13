Шаров Дмитрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.2001
Дочь: Красильникова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.2016
Дочь: Шарова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности