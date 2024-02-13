Шаров Дмитрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Дмитрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.2001

Дочь: Красильникова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.2010

Сын: Шаров Макар Дмитриевич

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Рождение ребёнка
04.09.2016

Дочь: Шарова Вера Дмитриевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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