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Куликов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1921

Дата смерти

18.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1921

Отец: Куликов Александр Петрович

Мать: Куликова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
24.07.1952

Дочь: Стасевич Капитолина Сергеевна

Мать ребёнка: Куликова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.01.1955

Сын: Куликов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Куликова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.10.1956

Дочь: Куликова Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Куликова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.03.1964

Дочь: Куликова Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Куликова Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Галина Дмитриевна

Смерть
18.01.1988
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