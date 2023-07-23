Куликов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1921
Дата смерти18.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1921
Рождение ребёнка
24.07.1952
Дочь: Стасевич Капитолина Сергеевна
Мать ребёнка: Куликова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.01.1955
Сын: Куликов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Куликова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.10.1956
Дочь: Куликова Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Куликова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.03.1964
Дочь: Куликова Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Куликова Галина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1988