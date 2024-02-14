Садриев Давлетша Садреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриев Давлетша Садреевич

Место рождения

ТАССР, Лаишевский район,с.Именьково

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садриев Самат

Мать ребёнка: Садриев Мадина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Садриев) Ыркыя

Мать ребёнка: Садриев Мадина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садриев Мадина

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриев Мадина

Смерть
Неизвестно

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