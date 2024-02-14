Садриев Давлетша Садреевич
Место рожденияТАССР, Лаишевский район,с.Именьково
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садриев Самат
Мать ребёнка: Садриев Мадина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Садриев) Ыркыя
Мать ребёнка: Садриев Мадина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садриев Мадина
Военная служба
Неизвестно
Садреев Давлетша. Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1911 Место призыва: Лаишевский РВК, Татарская АССР, Лаишевский р-н Дата призыва: 18.07.1941 Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 18.07.1941 Куда выбыл: Татарский РеспВК Информация об архиве+
Рождение ребёнка
03.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садриев Мадина
Смерть
Неизвестно