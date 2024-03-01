Савченко Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Иван Александрович

Савченко Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1986

Отец: не указан

Мать: Савченко Татьяна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close