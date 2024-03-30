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Юрченко Никита Семёнов

Место рождения

Рябина, Сумська область

Дата рождения

03.04.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1849 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Жена

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1881 ст.

Отец: Юрченко Семён Фролов

Мать: Юрченко Марфа Сергиева

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Юрченко Василий Никитин

Мать ребёнка: Юрченко Ирина Меркуриева

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Ирина Меркуриева

Смерть
Неизвестно
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