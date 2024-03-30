Юрченко Никита Семёнов
Место рождения
Дата рождения03.04.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1881 ст.
Отец: Юрченко Семён Фролов
Мать: Юрченко Марфа Сергиева
Рождение ребёнка
1914 ст.
Мать ребёнка: Юрченко Ирина Меркуриева
Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Ирина Меркуриева
Смерть
Неизвестно