Колтунов Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунов Евгений Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колтунов Павел

Мать: Колтунова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтунов Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1962

Сын: Колтунов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Водолагина Валентина Федоровна

Смерть
13.05.1998

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