Колтунов Евгений Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колтунов Павел
Мать: Колтунова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтунов Игорь Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1962
Сын: Колтунов Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Водолагина Валентина Федоровна
Смерть
13.05.1998