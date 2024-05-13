Терещенко Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Алексеевское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.1937
Дочь: Кузьменко Тамара Денисовна
Отец ребёнка: Кузьменко Денис Ильич
Цукерова Балка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1983
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область