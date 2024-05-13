Терещенко Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко Александра Васильевна

Терещенко Александра Васильевна

Место рождения

Крупское, Черкаська область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Терещенко Василий Захарович

Мать: Терещенко Мария Григорьевна

Крупское, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Денис Ильич

Алексеевское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.1937

Дочь: Кузьменко Тамара Денисовна

Отец ребёнка: Кузьменко Денис Ильич

Цукерова Балка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1983
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.