Чутков Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чутков Егор
Похоз 10, 1
Рождение ребёнка
1933
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Рождение ребёнка
?.08.1935
Рождение ребёнка
1949
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Рождение ребёнка
1951
Сын: Чутков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Чуткова Анна Сергеевна
Похоз 10
Работа или профессия
1952
Колхоз Красный пахарь. Бригадир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуткова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно