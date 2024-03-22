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Чутков Александр Егорович

Место рождения

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чутков Егор

Мать: не указана

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Похоз 10, 1
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуткова Анна Сергеевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуткова Анна Сергеевна

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуткова Анна Сергеевна

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951

Сын: Чутков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Чуткова Анна Сергеевна

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Похоз 10
Работа или профессия
1952
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Колхоз Красный пахарь. Бригадир
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуткова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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