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Шаишникова Марфа Поликарповна
Шаишникова Марфа Поликарповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.1870
Пол
Женский
Отец
Шаишников Поликарп Кириллович
1839 г.р.
Мать
Шаишникова (Дьяконова) Пелагея Андреевна
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1870
Отец:
Шаишников Поликарп Кириллович
Мать:
Шаишникова Пелагея Андреевна
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