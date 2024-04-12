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Куликова Ирина Афанасьевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Куликов Фома Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Куликов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Куликов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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