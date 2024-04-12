Куликова Ирина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Куликов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Куликов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно