Гликерия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бизяева Татьяна Исакова
Отец ребёнка: Бизяев Исак Панкратов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бизяева Агафья Исакова
Отец ребёнка: Бизяев Исак Панкратов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бизяева Евдокия Исакова
Отец ребёнка: Бизяев Исак Панкратов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бизяев Лука Исаков
Отец ребёнка: Бизяев Исак Панкратов
Смерть
Неизвестно