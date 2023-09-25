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Гликерия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бизяев Исак Панкратов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бизяева Татьяна Исакова

Отец ребёнка: Бизяев Исак Панкратов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бизяева Агафья Исакова

Отец ребёнка: Бизяев Исак Панкратов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бизяева Евдокия Исакова

Отец ребёнка: Бизяев Исак Панкратов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бизяев Лука Исаков

Отец ребёнка: Бизяев Исак Панкратов

Смерть
Неизвестно

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