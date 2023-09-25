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Панов Георгий Трофимович

Место рождения

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Панов Трофим Иванович

Мать: Панова Матрена Ивановна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панова) Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Панова (Коренева) Евдокия Васильевна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
02.11.1884 ст.

Жена: Панова (Коренева) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Панов Тимофей Георгиевич

Мать ребёнка: Панова (Коренева) Евдокия Васильевна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

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