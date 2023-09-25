Панов Георгий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Панов Трофим Иванович
Мать: Панова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панова) Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Панова (Коренева) Евдокия Васильевна
Бракосочетание
02.11.1884 ст.
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Панова (Коренева) Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно