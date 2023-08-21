Оверин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оверин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1954

Дочь: Оверина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Оверина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оверина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Оверина Александра

Смерть
Неизвестно
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