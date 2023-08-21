Оверин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1954
Дочь: Оверина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Оверина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оверина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оверин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Оверина Александра
Смерть
Неизвестно