Андреянов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1833
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Андрианов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана