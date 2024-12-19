Андреянов Тимофей Около 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреянов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1840 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1833
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андрианов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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