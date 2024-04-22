Петр Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Филатович

Место рождения

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Филат Михайлович

Мать: не указана

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-M7MX?i=370&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1785

Сын: Макар Петрович

Мать ребёнка: Домна Григорьевна

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-M7MX?i=370&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530 РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-GYPC?i=47&wc=M... Показать все
Смерть
1789
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-M7MX?i=370&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
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