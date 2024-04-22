Петр Филатович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Филат Михайлович
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-M7MX?i=370&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1785
Сын: Макар Петрович
Мать ребёнка: Домна Григорьевна
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-M7MX?i=370&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530 РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-GYPC?i=47&wc=M... Показать все
Смерть
1789
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-M7MX?i=370&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530