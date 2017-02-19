Тятов Николай
Место рожденияЧиркаин, Зыряновский район, Казахстан
Дата рождения12.09.1937
Дата смерти19.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1937
Отец: Тятов Яков
Мать: Тятова (Келеп) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно