Тятов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТятов Николай

Тятов Николай

Место рождения

Чиркаин, Зыряновский район, Казахстан

Дата рождения

12.09.1937

Дата смерти

19.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1937

Отец: Тятов Яков

Мать: Тятова (Келеп) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.